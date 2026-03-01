Стало известно о планах еще трех стран ударить по Ирану

Конфликт на Ближнем Востоке может расшириться, поскольку три ключевых государства Персидского залива начали готовиться к боевым действиям в координации с Центральным командованием США. Об этом заявил генерал в отставке Джек Кин в беседе с журналистами Fox News.

«Это координируется с адмиралом Купером и Центральным командованием. Это будут скоординированные, специально отобранные цели, и они внесут свой вклад в наступательный характер происходящего», — заявил Кин.

Какие это конкретно страны, сейчас неизвестно. По словам Кина, некоторые государства Персидского залива, ранее публично осуждавшие подобные удары, теперь меняют свою позицию. Эти страны разочарованы действиями иранцев, поэтому «адекватно защищают себя с помощью технологий, предоставленных США», заявил отставной генерал.

Макрон отреагировал на атаку по военной базе Франции в ОАЭ

До этого сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон созвал Совет обороны страны на фоне атаки беспилотников, совершенной на военную базу в Абу-Даби. Между тем, французский авианосец «Шарль де Голль» поменял свой курс и направился в Восточное Средиземноморье.