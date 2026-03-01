Трамп назвал условие для приостановки ударов по Ирану

Президент США Дональд Трамп допустил приостановку ударов по Ирану в том случае, если Тегеран удовлетворит Вашингтон в рамках переговоров. Об этом он рассказал в интервью NBC News.

Он отметил, что пока Исламская Республика не смогла удовлетворить американскую сторону.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.