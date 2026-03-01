МИД Ирана: военный конфликт станет судьбоносным для Ближнего Востока

Война США и Израиля с Ираном является судьбоносной для всего Ближнего Востока и Западной Азии. Об этом в интервью Al Mayadeen заявил представитель иранского МИД Эсмаил Багаи.

© Zuma/ТАСС

По его словам, «Иран сейчас защищает всю территорию, и речь не только об Исламской Республике».

Он добавил, что удары Ирана по базам США в странах Персидского залива не являются нападением на сами государства.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.