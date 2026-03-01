В МИД Израиля назвали цель ударов по Ирану

Израиль в ходе операции против Ирана преследует долгосрочные цели обеспечения собственной безопасности, их достижение невозможно без смены власти в Тегеране. Об этом заявил глава израильского МИД Гидеон Саар.

"Цель этой войны - окончательное устранение экзистенциальных угроз Государству Израиль в долгосрочной перспективе. Однако пока в Иране сохраняется нынешний режим, достижение этой цели невозможно", - сказал министр на брифинге для дипломатов. Его слова распространила пресс-служба израильского МИД.

По версии Саара, "Тегеран по-прежнему привержен идее уничтожения Израиля и не изменил своей стратегии ни на йоту".

"Это касается и стремления к обладанию ядерным оружием, и производства баллистических ракет большой дальности в промышленных масштабах, и использования террористических группировок по периметру наших границ", - утверждал он.

Министр перечислил в качестве доводов оказание Ираном поддержки шиитской организации "Хезболлах" в Ливане и палестинскому движению ХАМАС и напомнил о недавних массовых протестах в республике, якобы подавленных силовым путем.

В Иране оценили военные потери США

"Иран также предпринял попытки максимально глубоко спрятать под землю объекты ядерной программы и линии по производству ракет. Это делается для создания "зоны иммунитета", которая исключила бы возможность нанесения авиаударов как со стороны Израиля, так и со стороны США. <...> Все это привело нас к однозначному выводу: действовать необходимо, и время для этого пришло", - заявил Саар.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции. Сообщалось о пусках ракет и беспилотников со стороны Ирана, сирены воздушной тревоги прозвучали в районе Тель-Авива. По данным агентства Mehr, ударам также подверглись военные базы США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. Гостелевидение Ирана сообщило, что верховный лидер республики Али Хаменеи погиб в результате удара по его резиденции, в стране объявлен 40-дневный траур.