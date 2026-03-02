В центре Тегерана прогремело несколько взрывов

В центральной части столицы Ирана зафиксировано несколько взрывов.

Об этом информационное агентство Tasnim.

По данным журналистов, взрывы были слышны в самом центре города.

Корреспондент RT Arabic Рания Касими сообщил, что возле офиса телеканала в Тегеране прогремел взрыв.

Ранее RT показал район Тегерана, где было атаковано здание гостелерадиокомпании Ирана.

До этого иранское информагентство Tasnim сообщило об атаке США и Израиля на больницу «Ганди» в центре Тегерана.