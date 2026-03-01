В Иране сделали резкое заявление о подчинении США

Соединенные Штаты никогда не смогут подчинить Иран. Такое заявление сделали в постоянном представительстве государства в Организации Объединенных Наций (ООН) на странице в соцсети X.

«Мечта враждебного правительства США о поглощении Исламской Республики Иран и принуждении ее к подчинению никогда не осуществится», — подчеркивается в сообщении.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации всего высшего руководства Ирана и руководителей союзных террористических организаций. ЦАХАЛ выпустил итоговый отчет по результатам нескольких военных кампаний.

Трамп об операции в Иране: «48 лидеров исчезли одним махом»

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Ее целью стали объекты командования Корпуса стражей исламской революции, аэродромы, пункты запуска беспилотников, средства противовоздушной обороны.