Стало известно о слежке ЦРУ за перемещением руководства Ирана

В течение последних месяцев ЦРУ отслеживало перемещение высших руководителей Ирана, в том числе аятоллы Али Хаменеи, а потом поделилось данными с Израилем накануне начала операции против Исламской Республики. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с ходом операции, сообщает Associated Press (AP).

По его словам, Тель-Авив скорректировал сроки бомбардировок с учетом новой информации и смог ликвидировать сразу множество высокопоставленных чиновников. Помимо Хаменеи, это глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Шамхани, министр обороны Азиз Насирзаде и руководитель разведки Голамрез Резаян. В общей сложности Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) говорит о 40 лицах, которые оцениваются как высшее военное руководство противника.

Текущее руководство страны объявило 40-дневный траур и нерабочую неделю в связи с кончиной Хаменеи. На его место временно назначен аятолла Алиреза Арафи.

Руководство страной возложено на Временный совет, в который входят глава судебной власти, один из членов Совета стражей конституции и президент Масуд Пезешкиан, который не пострадал во время удара. По словам президента США Дональда Трампа Тегеран уже запросил переговоры.

Сам Пезешкиан во время выборов 2024 года воспринимался как основной оппонент кандидатуры Саида Джалили, поддержанной Хаменеи, и сторонник налаживания отношений с Западом. В своем выступлении в воскресенье, 1 марта, он пообещал, что Иран доведет своих врагов до отчаяния, уничтожит их базы и возможности в регионе.