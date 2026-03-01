Офис Ахмадинежада прокомментировал сведения о его гибели

Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад жив, слухи о его гибели не соответствуют действительности. Об этом сообщили в офисе политика.

© Российская Газета

"В связи с публикацией новости о гибели доктора Махмуда Ахмадинежада в результате ракетного обстрела со стороны Израиля и США сообщаем, что эта информация является ложной", - гласит официальное заявление офиса иранского экс-президента. Текст заявления приводит РИА Новости.

Ранее появилась информация о том, что Ахмадинежад якобы погиб в результате агрессии США и Израиля против Ирана. Сообщается, что сам Ахмадинежад обнародовал текст, в котором выразил свои соболезнования на фоне гибели верховного лидера исламской республики Али Хаменеи.