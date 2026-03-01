"Слишком долго ждали": Трамп раскрыл, готов ли он на переговоры с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран хочет возобновить переговоры, и он согласился на диалог. Об этом сообщает The Atlantic.

«Им следовало сделать это раньше. Им следовало сделать то, что было очень практично и легко сделать, раньше. Они слишком долго ждали», — сказал Трамп.

На вопрос о возможных сроках разговора — сегодня или завтра — он ответил, что не может этого сказать. При этом Трамп отметил, что некоторые из иранцев, участвовавших в переговорах в последние недели, уже мертвы.

Трамп об операции в Иране: «48 лидеров исчезли одним махом»

По его словам, военная операция против Ирана положила конец десятилетиям иранской агрессии.