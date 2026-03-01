В США ответили на информацию об ударе по авианосцу Abraham Lincoln

Центральное командование США (CENTCOM) опровергло заявление Ирана о нанесении удара по американскому авианосцу USS Abraham Lincoln.

© Википедия

В воскресенье Центральное командование США опубликовало в соцсети X опровержение информации КСИР о результативном ударе по авианосцу.

«Lincoln не был поражён. Запущенные ракеты даже близко не приблизились к цели. С борта авианосца продолжают взлетать самолёты», — сказано в сообщении.

Военные утверждают, что корабль по-прежнему благополучно участвует в кампании «по защите американского народа и устранению угрозы со стороны иранского режима».

Власти арабских стран призвали Иран «прийти в себя» и одуматься

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об ударе баллистическими ракетами по американскому авианосцу USS Abraham Lincoln в Персидском заливе.

Сообщалось, что акция последовала в ответ на удары США и Израиля, в результате которых погиб верховный лидер, аятолла Али Хаменеи.