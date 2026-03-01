Трамп объяснил, почему с ударами по Ирану нельзя было медлить

Президент Дональд Трамп в эфире Fox News объяснил американо-израильские удары по Ирану.

«Иран должен был получить ядерное оружие в течение двух недель, поэтому мы (США и Израиль. — «Газета.Ru») атаковали», — сказал американский лидер.

В том же интервью глава государства заявил, что его ничего не беспокоит: он делает то, что правильно, и это работает.

Утром 28 февраля США вместе с Израилем начали военную операцию против Ирана. Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

Трамп об операции в Иране: «48 лидеров исчезли одним махом»

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.