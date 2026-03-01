Нетаньяху заявил о намерении Израиля усилить удары по Ирану

Власти Израиля намерены в ближайшие дни усилить удары по Ирану, военная кампания, проводимая в отношении исламской республики, будет продолжена.

С таким заявлением выступил глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху. По его словам, в настоящее время удары наносятся «по сердцу Тегерана» с возрастающей силой.

«...И в ближайшие дни эта сила будет только усиливаться», — сказал Нетаньяху в видеообращении, опубликованном в соцсети X.

Ранее стало известно о намерении Армии обороны Израиля мобилизовать порядка 100 тыс. резервистов на фоне обострения вооружённого конфликта.