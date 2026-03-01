Трамп об операции в Иране: «48 лидеров исчезли одним махом»

Президент США Дональд Трамп заявил, что очень доволен тем, как проходит масштабная операция в Иране, передает телеканал CNBC.

США в субботу, 28 февраля, объявили о начале военной операции «Эпическая ярость» против Ирана. В ходе операции американские военные нанесли удары по школам, спортивным организациям, правительственным зданиям.

1 марта иранское телевидение признало, что ракетные атаки унесли жизни духовного лидера Али Хаменеи, ряда высокопоставленных военных.

«Никто не может поверить в тот успех, который у нас есть, 48 лидеров исчезли одним махом. И это происходит очень быстро, с опережением графика, очень позитивно», — отметил Трамп.

По оценке главы США, американские военные выполняют работу не только для себя, но и для «всего мира».

Американский лидер заметил, что его не тревожат цены на нефть: «Я просто делаю то, что правильно, в итоге все получается».

Власти арабских стран призвали Иран «прийти в себя» и одуматься

Президент заметил, что военнослужащие, о смерти которых ранее заявили массмедиа, погибли не даром, они выполняли благородную миссию.