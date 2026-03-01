Российский повар рассказал о ситуации в Дубае

Осколки от ракет, сбитых в небе над Дубаем комплексами ПВО, время от времени попадают в жилые дома, рассказал отдыхающий в ОАЭ повар из Дагестана Абдулвагаб Капланов. Об этом пишет РИА Новости.

Силы ПВО стран Ближнего Востока второй день подряд отражают атаки иранских ракет на базы США в макрорегионе. Часть сбитых ракет и дронов падает на курортную зону.

«Периодически ПВО сбивает ракеты-дроны в небе Дубая. К сожалению, летят осколки на землю, попадая в жилые дома», — пояснил Капланов.

По его словам, эти инциденты происходят время от времени, не очень часто. Вместе с тем, заметил повар, ситуация в городе неспокойная.

Ранее футбольный болельщик Максим сообщил, что 28 февраля слышал 4 сильных взрыва. Он отметил, что власти Дубая не объявили эвакуацию, не предупреждали об атаках, не включали сирены воздушной тревоги.

Иранский беспилотник влетел в многоэтажку в Дубае

Турист Артем заметил, в свою очередь, что тоже слышал взрывы, но не получил никаких сообщений об эвакуации. Он добавил, что ни сирен, ни сигналов тревоги не было.