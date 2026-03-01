Президент Ирана пригрозил врагам республики

Военные Ирана продолжат сокрушать базы противников, заявил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан. Об этом пишет Tasnim.

Силы КСИР 28 февраля и 1 марта нанесли ряд ракетных ударов по военным базам США на Ближнем Востоке. Атаки стали ответом на проводимую Соединенными Штатами и Израилем масштабную операцию против Ирана.

Президент подчеркнул, что гибель верховного лидера Али Хаменеи от рук американских военных стала катастрофой для Ирана.

По его словам, правительство страны продолжит путь духовного лидера, а «также путь всех искателей истины».

«Вооруженные силы Исламской Республики Иран будут и дальше мощно сокрушать базы врагов и, как всегда, разочаруют противников», — отметил Пезешкиан.

Глава государства также выразил соболезнования родным и близким погибшего.