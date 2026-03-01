Информация о смерти бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада является недостоверной. Она уже исчезла с сайта новостного агентства, распространившего ее, сообщает иранское агентство Khabar-e fouri.

Агентство отмечает, что в воскресенье вечером были опубликованы «противоречивые новости о мученической смерти Махмуда Ахмадинежада» во время вчерашней атаки Израиля и США на район Нармак в Тегеране.

«Агентство ILNA сообщило о гибели экс-президента. Однако новость была удалена через несколько минут после публикации. В то же время некоторые СМИ опровергли новость о мученической кончине Ахмадинежада и сочли ее ложной», — пишет Khabar-e fouri.

В свою очередь ТАСС сообщает, что близкие и родственники Ахмадинежада опровергли новость о его гибели, и «назвали эти слухи полностью недостоверными».

Иран обратился к соседним странам

Ранее иранское агентство ILNA распространило информацию о гибели экс-президента вместе с телохранителями.