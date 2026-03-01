Раскрыты планы Трампа в Иране

Президент США Дональд Трамп не планирует проводить масштабные сухопутные операции в Иране, рассказал в эфире CBS News республиканец Том Коттон, возглавляющий комитет Сената по разведке.

Американские военные 28 февраля нанесли ряд ударов по целям на территории Ирана. В операции были задействованы силы США, размещенные на базах на Ближнем Востоке.

«Очевидно, что одним из рисков подобных кампаний является возможность сбить самолет, а президент никогда не оставит пилота в беде. Поэтому, несомненно, у нас в регионе есть боевые поисково-спасательные подразделения, готовые забрать любого сбитого пилота», — отметил Коттон.

Сенатор уточнил, что за исключением подобных необычных обстоятельств, у президента нет планов по созданию каких-либо крупномасштабных наземных сил внутри Ирана.

Республиканец пояснил, что ожидаются продолжительные кампании в воздухе и на воде, направленные на «сдерживание ядерных амбиций Ирана» и «уничтожение его огромного ракетного арсенала».

Иран обратился к соседним странам

В России сообщили ранее, что атаки Соединенных Штатов и Израиля не имеют ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам.