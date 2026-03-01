Трамп подвергся массированной критике читателей Le Figaro

Читатели французского издания Le Figaro крайне негативно оценили неспровоцированную войну против Ирана, начатую США и Израилем. В комментариях читатели поддержали американских политиков, раскритиковавших действия Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости.

Читатели вспомнили события в Ираке и Ливии, прогнозируя, что американские атаки «только усилят региональный хаос».

«Все эти конфликты заканчиваются плохо: Вьетнам, Сирия, Афганистан и так далее. Уроки истории не усваиваются!» — написал один из комментаторов.

«Каждый раз, когда американцы осуществляли интервенцию на Ближнем Востоке, она заканчивалась неудачей», — добавил другой.

Читатели также отметили, что Дональд Трамп критиковал своих предшественников-демократов за вмешательство в зарубежные войны и конфликты. В предвыборной кампании он обещал, что не будет начинать военные операции.

«Мы все знаем, чем это закончилось», — заключили пользователи.

За военную операцию против Ирана Дональда Трампа критикуют как политические противники из демократического стана США, так и соратники-республиканцы. Они отмечают, что Трамп отринул собственный лозунг «Америка прежде всего» в угоду чужим интересам.