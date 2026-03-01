Правительственный лайнер вылетел из Израиля в Берлин на фоне ударов Ирана

Израиль после ударов по Ирану переправил правительственный самолет Boeing 767 в Берлин. Лайнер, известный как «Крыло Сиона», сейчас находится в аэропорту германской столицы, сообщило агентство DPA.

© Московский Комсомолец

Самолет используется для перелетов премьер-министра и президента Израиля. В аэропорту Берлина и израильском посольстве ситуацию пока не комментируют.

По данным DPA, ранее во время обострений на Ближнем Востоке Израиль уже перемещал борт за пределы страны, чтобы избежать возможных ударов. Согласно информации Flightradar, лайнер вылетел из Израиля в субботу около 15:00 мск, несколько часов кружил над Средиземным морем, после чего взял курс на Берлин.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали масштабную операцию против Ирана. Тегеран подтвердил гибель высшего руководства, включая верховного лидера Али Хаменеи.