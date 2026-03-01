Посольство США не может эвакуировать или оказать помощь американцам в Израиле

В настоящее время посольство США в Иерусалиме не в состоянии эвакуировать американцев или непосредственно помочь им покинуть Израиль, заявили в ведомстве.

На сайте посольства США в Иерусалиме появилось объявление о том, что в связи с текущей ситуацией все сотрудники правительства и члены их семей должны оставаться в своих домах и близлежащих районах до дальнейшего уведомления.

Уточняется, что посольство не будет работать в понедельник, а в настоящее время американское посольство не имеет возможности эвакуировать своих граждан, которые покидают Израиль, или оказать им непосредственную помощь.

Также в посольстве напомнили гражданам о необходимости сохранять осторожности, в частности – узнать адрес ближайшего бомбоубежища в случае объявления ЧС.