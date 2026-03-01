Пезешкиан заявил, что будет руководить страной вместе с еще двумя людьми

Президент Ирана Масуд Пезешкиан обратился к нации на фоне гибели Верховного лидера страны Али Хаменеи и обострения конфликта с Соединенными Штатами и Израилем.

Обращение главы государства транслировало местное телевидение.

— Наш дорогой лидер, имам Хаменеи, был убит руками злобного американо-сионистского альянса, и я выражаю свои соболезнования иранской нации. Временный совет руководства, состоящий из меня, господина Эджеи (главного судьи) и аятоллы Арафи, приступил к своей работе, — пояснил Пазешкиан.

Глава государства заявил, что Тегеран «доведет врагов до отчаяния, уничтожив их базы и их возможности». Пазешкиан призвал иранцев объединиться перед лицом противника и его планов.

Тем временем двусторонние обстрелы продолжаются. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в результате атак на Иран якобы было устранено 40 командиров из военного руководства страны. ЦАХАЛ также утверждает, что в ходе ударов якобы была разрушена большая часть систем противовоздушной обороны (ПВО) на западе и в центральной части Ирана.

Корпус стражей исламской революции (КСИР), в свою очередь, заявил, что Иран нанес удары по 20 базам США на Ближнем Востоке, зданию командования ЦАХАЛ и оборонному комплексу в Тель-Авиве.