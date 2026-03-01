Власти арабских стран призвали Иран «прийти в себя» и одуматься

Саудовская Аравия и ОАЭ раскритиковали Иран за удары по базам США, расположенным в странах Ближнего Востока, призвали власти страны одуматься. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Израильские и американские военные в субботу, 28 февраля, нанесли удары по целям на территории Ирана. Пострадали школы, спортивные комплексы, правительственные здания, военная инфраструктура.

В ответ КСИР нанес серию мощных ракетных ударов по базам США в Катаре,ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейте, Бахрейне.

«Придите в себя, вернитесь к реальности и ведите себя со своими соседями разумно и ответственно, прежде чем круг изоляции и эскалации расширится», — призвал дипломатический советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш.

Дипломат отметил, что Иран посредством эскалации подтверждает точку зрения тех, кто считает Исламскую Республику главным источником опасности в регионе.

Иран обратился к соседним странам

По данным агентства, МИД Саудовской Аравии вызвал посла Ирана в связи с ударами по королевству и странам Персидского залива.

Журналисты напомнили, что десятки ближневосточных чиновников посетили Вашингтон в прошлом месяце с тем, чтобы предостеречь США от ударов по Ирану. Вместе с тем, заметили обозреватели, Белый дом проигнорировал призывы союзников в регионе.