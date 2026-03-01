В Иране заявили о гибели экс-президента Ахмадинежада

Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад погиб в Тегеране во время бомбардировок со стороны США и Израиля. Об этом сообщает агентство ILNA.

В воскресенье иранское агентство распространило информацию о гибели Ахмадинежада.

«По данным ILNA, Махмуд Ахмадинежад принял мученическую смерть после агрессии сионистского режима и США», — сказано в сообщении.

Накануне утром США и Израиль атаковали резиденцию Ахмадинежада в районе Нармак в Тегеране. Экс-президент погиб вместе со своими телохранителями.

Иран обратился к соседним странам

Официально о гибели 69-летнего Ахмадинежада пока не сообщалось.

Махмуд Ахмадинежад — шестой по счету президент Ирана, занимал пост в 2005 -2013 годах. Он родился в городе Гармсар и переехал в Тегеран со своей семьей, когда ему был один год. До президентства был губернатором провинции Ардебиль и мэром Тегерана.