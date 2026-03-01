СМИ: экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад убит

Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад погиб. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщило иранское агентство ILNA.

В то же время Telegram-канал Shot писал, что до этого по его дому Израиль нанес ракетный удар. Здание полностью разрушено.

Махмуду Ахмадинежаду было 69 лет. Президентом Ирана он был с 2005-го по 2013 год.

Однако официального подтверждения гибели политика пока не поступало.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в результате атак на Иран якобы было устранено 40 командиров из военного руководства страны. ЦАХАЛ также утверждает, что в ходе ударов якобы была разрушена большая часть систем противовоздушной обороны (ПВО) на западе и в центральной части Ирана.

Корпус стражей исламской революции (КСИР), в свою очередь, заявил, что Иран нанес удары по 20 базам США на Ближнем Востоке, зданию командования ЦАХАЛ и оборонному комплексу в Тель-Авиве.

Кроме того, ранее в корпусе объявили о начале «самой ожесточенной наступательной операции в истории вооруженных сил» страны после гибели верховного лидера Али Хаменеи.