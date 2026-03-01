Названо количество погибших в ОАЭ после ударов Ирана

В Абу-Даби впервые озвучили количество жертв после ударов Ирана по американским целям на территории ОАЭ. Об этом сообщает ТАСС.

В Минобороны ОАЭ сообщили, что по меньшей мере 3 человека погибли в результате ударов Ирана с начала эскалации. Среди погибших граждане Пакистана, Непала и Бангладеш.

Ранения получили 58 человек. Среди пострадавших граждане ОАЭ, Египта, Эфиопии, Филиппин, Пакистана, Ирана, Индии, Бангладеш, Шри-Ланки, Азербайджана, Йемена, Уганды, Эритреи, Ливана и Афганистана.

Россиян в этом списке нет.

ОАЭ стали заложником нахождения на их территории американской авиабазы Аль-Дафра, которую сейчас активно атакует Иран. На базе дислоцированы 5 тысяч военных США.

Накануне в АТОР заявили, что угрозы для российских туристов нет, и что американская база расположена на удалении от туристических локаций.