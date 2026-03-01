Политолог заявил, что план США по расколу Ирана провалился

Соединенные Штаты и Израиль намеревались вызвать внутренний раскол в Иране, спровоцировать столкновения, что привело бы к распаду страны, рассказал журналистам «Аргументов и фактов» политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

© Zuma / ТАСС

ВС Израиля и США в субботу, 28 февраля, нанесли ряд ракетных ударов по территории Ирана. В результате пострадали школы, спортивные центры, правительственные здания, жилые дома.

Утром 1 марта гостелевидение Ирана официально сообщило о смерти верховного лидера страны Али Хаменеи, начальника Генштаба Абдулрахима Мусави, министра обороны Азиза Насирзаде, подтвердило информацию о гибели свыше 100 девочек в школе на юге Ирана.

«США и Израиль, вероятно, сделали ставку на то, что в результате короткой по времени атаки будет уничтожена большая часть руководства страны, это приведет к хаосу, анархии и внутреннему расколу в Иране», — отметил политолог.

По его оценке, в этом случае можно было бы спровоцировать межэтнические, социальные, политические вооруженные столкновения и последующий распад Ирана.

«Это план, который, по всей видимости, есть у США и Израиля. Но таким образом, думаю, ситуация развиваться не будет. Реальность далека от планов США», — подчеркнул Шаповалов.

Эксперт заметил, что после смерти Хаменеи иранская политическая элита не утратила контроль над ситуацией. Он добавил, что иранское население, вопреки ожиданиям США, сплотилось.

Ранее востоковед-африканист Турал Керимов сообщил, что вооружённые силы Ирана демонстрируют системную обороноспособность, а также наращивают ответные меры против Израиля и военных баз США в регионе Ближнего Востока.