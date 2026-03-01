Премьер-министр одной страны отложил визит в Россию

Визит премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа в Россию, который должен был состояться 3 марта, отложен на неопределённый срок. Об этом сообщает газета Dawn со ссылкой на заявление канцелярии главы правительства.

В ведомстве подчеркнули, что данная поездка имеет большое значение для развития двусторонних отношений между странами. Однако текущая обстановка вынудила руководство исламской республики пересмотреть график международных встреч.

«Из-за региональной и внутренней ситуации сроки визита откладываются», — говорится в официальном сообщении.

Отмечается, что новая дата переговоров будет определена позднее после проведения взаимных консультаций.

Ранее корреспондент RT сообщал, что около посольства США в Исламабаде всё в дыму.

Также сообщалось, что офис наблюдателей ООН подожгли в пакистанском Гилгит-Балтистане.

28 февраля Израиль нанёс превентивный удар по Ирану. В результате атаки погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи.