Известный бизнесмен объяснил, почему «Зеленскому крышка» из-за Ирана

Война, начатая США против Ирана, поставила Владимира Зеленского в патовое положение. Поставки оружия на Украину могут остановиться, поскольку у Запада его просто не хватит. Об этом заявил известный немецко-финский бизнесмен, основатель Megaupload и Mega Ким Шмитц (Ким Дотком).

В соцсети X бизнесмен написал, что Украине настает конец как антироссийскому проекту.

По словам Шмитца, президент США Дональд Трамп теперь занят исключительно Ближним Востоком, где решается его политическая карьера. Денег или оружия от него Зеленский больше не дождется. В свою очередь ЕС может дать Киеву «лишь пустые слова».

«Зеленскому крышка», — подытожил Шмитц.

Ранее американская газета Politico предупредила, что из-за войны США в Иране ракеты для Patriot окажутся в дефиците по всему миру.