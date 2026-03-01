Популярные в Европе и США так называемые «русские» магазины управляются украинцами, пишет РИА Новости.

Так, в Гааге есть магазин, известный как магазин товаров из Восточной Европы. Владельцы — украинцы, работники, судя по акценту, тоже уроженцы Украины.

Страницы социальных сетей, связанные с «русскими» магазинами в Словакии, ведутся на словацком и украинском языках.

В Польше «русские» магазины предлагают азербайджанскую черную и красную икру, литовское сало, грузинскую аджику. Также на их полках можно встретить украинские водку, пиво, конфеты, сушеную рыбу, маринованные помидоры.

Ранее сообщалось, что произведенные в России продукты исчезли с полок «русских» магазинов в Европе.