У Ормузского пролива скопились почти две сотни танкеров

Не менее 150 танкеров, в том числе суда для перевозки нефти и сжиженного природного газа (СПГ), скопились в Персидском заливе у входа в Ормузский пролив. Еще десятки судов бросили якорь по другую сторону пролива, так что общее их количество приближается к двум сотням. Об этом со ссылкой на данные платформы по отслеживанию судов MarineTraffic сообщает Reuters.

По большей части речь идет о судах, которые должны доставлять на мировые рынки нефть из Саудовской Аравии и других крупных экспортеров региона, а также СПГ из Катара.

Причиной такой ситуации стало объявление иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на фоне атаки Израиля и США на Иран о закрытии Ормузского пролива для прохода судов.

Тегеран неоднократно угрожал перекрыть маршрут, через который проходит около 20 процентов поставок нефти в мире и до 30 процентов поставок СПГ. Ранее Исламская Республика ни разу не приводила в действие эту угрозу, поскольку сама напрямую зависит от экспорта нефти, поставляемого через этот же пролив.

После сообщений о закрытии маршрута секретарь иранского Совета по определению политической целесообразности генерал Мохсен Резаи уточнил, что нефтяные танкеры могут проходить пролив спокойно, но американские вооруженные силы и военнослужащие являются законными целями для иранских ударов.

Тем не менее попытавшийся пройти через пролив нефтяной танкер Skylight, шедший под флагом Республики Палау (островное государство, ассоциированное с США), подвергся нападению и начал тонуть.