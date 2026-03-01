Трампа предупредилb о срыве плана США в Иране

Президент США Дональд Трамп должен найти выход из разгорающейся войны с Ираном, время для этого пока есть. Затем все может пойти не по плану. Об этом заявил экс-премьер Польши Лешек Миллер.

В соцсети X польский политик написал, что мир уже получил ответ на вопрос, могут ли США нанести удар по Ирану.

«Теперь вопрос в том, могут ли США остановить удары. А в международной политике понимать, как закончить войну сложнее, чем начать ее», — считает экс-премьер.

По словам Миллера, Белый дом пока контролирует ситуацию и может выйти из конфликта в нужный момент. Но чем дальше, тем труднее это будет сделать и изначальный план может перестать работать.

Ранее постпред России в ООН предупредил о потенциальном расширении иранского конфликта «далеко за пределы региона».