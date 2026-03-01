Поскольку президент США Дональд Трамп переключил внимание на Ближний Восток, Украина и ее лидер Владимир Зеленский оказалась в незавидном положении. Такое мнение на своей странице в X выразил основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком.

«Трамп занят Ближним Востоком. От него больше не поступит денег или оружия. А Евросоюз дает лишь пустые обещания», — написал Дотком.

Поддержавший агрессию Зеленский увязал переговоры по Украине с ближневосточной войной

Он также описал положение Киева фразой «Зеленскому конец».

Ранее сообщалось, что Украина опубликовала в соцсети X циничный пост о смерти верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Киев назвал аятоллу диктатором.

Хаменеи был уничтожен в первые часы военной операции Израиля и США против Ирана. Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал случившееся открытой войной против всех мусульман.