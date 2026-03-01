Азербайджан помогает эвакуировать россиян из Ирана

Баку оказывает максимальную поддержку России в эвакуации российских граждан из Ирана. Об этом сообщил источник РИА Новости.

Посольство РФ в Тегеране уточнило, что россияне и соотечественники могут покинуть страну через два пункта — в Азербайджан и в Армению.

«Азербайджан оказывает максимальную поддержку Российской Федерации в вопросе эвакуации российских граждан из Ирана», — сказал источник.

Эвакуация проходит на фоне масштабной военной операции США и Израиля против Ирана. Иран ответил ракетными атаками по израильской территории и союзникам США.