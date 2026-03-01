«Зеленский умер?»: заявление властей Украины вызвало вопросы в Сети

Официальное сообщение украинских властей в социальной сети X, посвященное гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи, вызвало неожиданный резонанс в мировом сообществе. В своей публикации Киев назвал аятоллу «диктатором», однако реакция международной аудитории оказалась полярной. Вместо ожидаемой поддержки многие пользователи стали указывать на проблемы самой Украины.

© Московский Комсомолец

А один из них и вовсе поинтересовался, не идет ли речь о гибели Владимира Зеленского.

«Зеленский умер?» — иронично поинтересовался пользователь под ником @GermanicFren под постом украинских властей.

Другие участники обсуждения оказались не менее категоричны в своих оценках.

Раскрыты действия Москвы в случае отказа ВСУ покинуть Донбасс

«Зеленский посылает всех молодых людей на смерть ради того, чтобы оставаться у власти. Украине тоже нужен новый президент», — резюмировала @ValentinaForUSA.

Критики также подняли вопрос о демократических процессах в стране.