«Зеленский умер?»: заявление властей Украины вызвало вопросы в Сети
Официальное сообщение украинских властей в социальной сети X, посвященное гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи, вызвало неожиданный резонанс в мировом сообществе. В своей публикации Киев назвал аятоллу «диктатором», однако реакция международной аудитории оказалась полярной. Вместо ожидаемой поддержки многие пользователи стали указывать на проблемы самой Украины.
А один из них и вовсе поинтересовался, не идет ли речь о гибели Владимира Зеленского.
«Зеленский умер?» — иронично поинтересовался пользователь под ником @GermanicFren под постом украинских властей.
Другие участники обсуждения оказались не менее категоричны в своих оценках.
Критики также подняли вопрос о демократических процессах в стране.
«А когда последний раз на Украине были выборы?» — задался вопросом @IrateMaxwell.