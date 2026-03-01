В Ормузском проливе тонет танкер, подвергшийся военному удару. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на иранские СМИ.

Танкер под флагом Палау подвергся атаке в Ормузском проливе у берегов Омана, Иранское ТВ опубликовало кадры, на которых судно охвачено огнем, а из рубки идет густой черный дым.

«Последствия того, как танкер-нарушитель пытался незаконно переплыть по Ормузскому проливу и подвергнут удару. Сейчас он тонет», — сообщает подпись под видео.

СМИ передают, что пострадали четыре члена экипажа.

При этом Bloomberg выдвигает иную версию событий, намекая, что танкер был иранский. Агентство пишет, что малотоннажный танкер «Скайлайт» под флагом Палау «находился под санкциями США за помощь Ирану в экспорте топлива». Он был атакован у северного побережья Омана.

«Это стало первой морской атакой с момента начала войны на Ближнем Востоке в минувшие выходные. Неясно, кто нацелился на «Скайлайт» у побережья Омана. Центральное командование США не ответило на экстренный запрос о комментариях», — пишет Bloomberg.

Ранее Иран закрыл Ормузский пролив для движения судов.