Макрон объявил о захвате якобы российского танкера

Военно-морские силы Франции приняли участие в задержании Бельгией нефтяного танкера, предположительно относящегося к теневому флоту, рассказал президент республики Эммануэль Макрон. Об этом пишет ТАСС.

Накануне о задержании судна сообщил министр обороны Бельгии Тео Франкен. Он добавил, что танкер Ethera был перенаправлен в бельгийский порт Зебрюгге на северо-западе королевства.

Операция, получившая кодовое название «Синий нарушитель», проходила в ночное время.

США конфисковали захваченный танкер с нефтью

«В Северном море вертолеты ВМС Франции оказали содействие бельгийским силам при высадке на нефтяной танкер, находящийся под международными санкциями», — отметил Макрон.

Ранее в Москве аналогичные действия европейских сил назвали «пиратством XXI века», подчеркнув, что захваты судов не имеют под собой никаких правовых оснований.

В Министерстве иностранных дел РФ уточнили, что само понятие «теневой флот» было выдумано западными странами в «санкционном раже» и отсутствует в международном праве.