Папа Римский предупредил весь мир на фоне ситуации в Иране

Папа Римский Лев XIV призвал к проявлению моральной ответственности на фоне атак США и Израиля по Ирану.

Понтифик напомнил, что стабильность и мир не выстраиваются при помощи оружия и взаимных угроз, его слова приводит ТАСС.

«Крайне беспокоит то, что происходит на Ближнем Востоке, в Иране», — заявил папа Римский во время воскресного обращения к верующим на площади Святого Петра.

Лев XIV отметил, что подобные действия ведут к разрушению и страданиям, и призвал стороны конфликта перейти к «искреннему и ответственному диалогу». По словам понтифика, это необходимо сделать, чтобы избежать более масштабной трагедии, «спирали насилия прежде, чем это станет непоправимой воронкой».

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана под названием «Эпическая ярость». Были атакованы многие города Исламской Республики, а также ликвидирован верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и его родственники.

1 марта Иран пообещал нанести по США и Израилю удар «такой силы, с которой они никогда прежде не сталкивались». Однако президент США Дональд Трамп призвал иранских военных воздержаться от осуществления подобных планов, пригрозив ответить ударом «невиданном силы».