Каллас высказалась о смерти Хаменеи

Смерть верховного лидера Ирана Али Хаменеи, который погиб в ходе военной операции Израиля и США, стала определяющим моментом в истории Исламской Республики.

Как сообщает Reuters, об этом заявила верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

«Что будет дальше, неизвестно. Однако теперь открыт путь к другому Ирану, где у народа может быть больше свободы для его формирования», — также написала Каллас.

В России отреагировали на гибель верховного лидера Ирана

Представитель ЕС добавила, что находится на связи с партнерами, чтобы найти практические шаги для деэскалации конфликта в регионе.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин выразил соболезнования иранскому коллеге Масуду Пезешкиану в связи с гибелью Хаменеи. Он заявил, что в РФ аятоллу будут помнить как выдающегося государственного деятеля.

1 марта Иран официально подтвердил смерть верховного лидера страны. Он погиб в первые часы военной операции Израиля и США.