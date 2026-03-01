В Азербайджане рассказали об использовании своей территории для ударов по Ирану

Азербайджан не предоставит свою территорию для ударов по Ирану. Об этом заявил глава МИД республики Джейхун Байрамов в разговоре со своим иранским коллегой Сейидом Аббасом Аракчи, передает агентство APA.

«Использование территории Азербайджана какой-либо страной против соседнего и дружественного Ирана невозможно», — говорится в пресс-релизе по итогам разговора двух дипломатов.

Горы прячут возмездие: раскрыта главная слабость Запада перед Ираном

Ранее стало известно, что лидер другого постсоветского государства, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил поддержку королю Иордании Абдалле II после ударов Ирана по объектам США в королевстве. Он также высказал «солидарность братскому народу Иордании в нынешний непростой период», призвав воздержаться от дальнейшей эскалации.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, в результате которой верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи и члены его семьи не выжили. В ответ Тегеран начал наносить ответные удары по Израилю, по объектам США в Бахрейне, Катаре, Кувейте и Иордании, а также по Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ).