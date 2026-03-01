Президент Южной Кореи заявил о намерении возобновить диалог с КНДР

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён заявил, что надеется на скорейшее возобновление диалога с Северной Кореей для обсуждения нового этапа в отношениях между странами.

Об этом сообщает Reuters.

«В своей речи, посвященной 107-й годовщине Дня независимости Кореи 1 марта, Ли заявил, что приложит все усилия для возобновления переговоров с Пхеньяном о мире на Корейском полуострове», — пишет издание.

Азиатское СМИ Channel NewsAsia отмечает, что в конце февраля лидер Северной Кореи Ким Чен Ын развеял надежды на улучшение отношений с Сеулом, назвав предложения Юга «неуклюжим, обманчивым фарсом и неудачной работой». Также Ким Чен Ын отмечал, что Северная Корея «не имеет никакого отношения к Южной Корее», пишет издание.

В июне 2025 года президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён распорядился восстановить каналы межкорейского диалога, чтобы «ослабить военную напряженность и создать мирную атмосферу».

В январе премьер-министр Южной Кореи Ким Мин Сок предложил вице-президенту США Джей Ди Вэнсу направить в КНДР американского спецпосланника. Также директор департамента оборонной политики министерства обороны страны Ким Хон Чхоль заявил, что Сеул не намерен «провоцировать или раздражать» Пхеньян.

При этом заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Северной Кореи, сестра лидера страны Ким Чен Ына Ким Ё Чжон в январе отметила, что заявления властей Южной Кореи о снижении напряженности с КНДР являются иллюзиями.