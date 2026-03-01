Раскрыты слова Трампа об ответе "невиданной силы"

Соединенные Штаты Америки могут рассмотреть возможность применения ядерного арсенала в случае массированных атак Ирана на американские военные объекты или ядерную инфраструктуру Израиля. Доктор военных наук Константин Сивков в интервью порталу News.ru ответил на вопрос о том, что мог иметь ввиду президента США Дональд Трамп, когда предупреждал Тегеран об ответе "невиданной силы".

"В ответ на это американцы могут пойти на применение ядерного оружия", — выразил мнение эксперт.

"Других имеющихся сил, чтобы создать какой-то сверхудар, у американцев нет", - объяснил Сивков.

NYT: масштабная операция Трампа против Ирана вызвала панику в США

После гибели Али Хаменеи КСИР объявил о начале самой ожесточенной наступательной операции в истории вооруженных сил страны. Кроме этого секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани в своей публикации в социальной сети X заявил, что уже в воскресенье исламская республика ответит с силой, с которой США и Израиль никогда прежде не сталкивались.

Президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social выступил с жестким предостережением иранскому руководству. Он пообещал, что любая попытка нанести новый удар приведет к ответу «невиданной силы», после которой достижение дипломатических договоренностей станет невозможным.