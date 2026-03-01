Украина опубликовала циничный пост о смерти лидера Ирана

В официальном аккаунте Украины в социальной сети X опубликован пост с реакцией на гибель верховного лидера Ирана Али Хаменеи, содержащий циничное высказывание.

«Ничто не сравнится со смертью диктатора», — говорится в публикации.

Ранее иранское государственное телевидение сообщило, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб.

Также стало известно о смерти члена высшего военного руководства Министерства разведки Ирана Хаджа-Мохаммада Басери.

Поддержавший агрессию Зеленский увязал переговоры по Украине с ближневосточной войной

28 февраля США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану.

В результате ударов США и Израиля по Ирану погиб 201 человек, ещё 747 пострадали.