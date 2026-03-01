$77.2791.3

В ОАЭ заявили о готовности защищаться на фоне обстрела со стороны Ирана

Lenta.ru

Министр по международному сотрудничеству Объединенных арабских эмиратов (ОАЭ) Рим Аль-Хашими заявила, что государство может перейти к ответным действиям, если Иран продолжит обстрелы.

В ОАЭ заявили о готовности защищаться на фоне обстрела со стороны Ирана
© Лента.Ru

Ее слова передает CNN.

«Мы готовы защищаться. Надеемся, что до этого не дойдет, но мы не будем сидеть сложа руки, продолжая подвергаться такому шквалу атак», — подчеркнула Аль-Хашими.

Министр также отметила, что сейчас «мяч на стороне Ирана».

«Он сам решает, как поступить с соседями, которые традиционно были к нему очень справедливыми», — добавила она.

Ранее МИД ОАЭ пригрозил Ирану последствиями в случае продолжения атак на страны региона. В ведомстве подчеркнули, что ОАЭ сохраняют за собой законное право реагировать на нападения таким образом, чтобы защитить свой суверенитет, национальную безопасность и территориальную целостность, а также обеспечить безопасность своих граждан и резидентов в соответствии с международным правом.