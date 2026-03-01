Сообщение о гибели верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и реакция жителей Бахрейна попали на видео. Кадры публикует иранское агентство Tasnim.

На видео с минарета звучит объявление о гибели верховного лидера Исламской Республики, раздаются крики прохожих, они плачут. В Бахрейне, как и в Иране, большинство жителей — шииты.

До этого агентство Tasnim показало кадры, на которых паломники у мавзолея в Мешхеде скандировали лозунги против США и Израиля, держа фотографию покойного аятоллы Хаменеи.

Раскрыта роль ЦРУ в ликвидации Израилем иранских лидеров

28 февраля США и Израиль начали совместную операцию против Ирана. Президент США Дональд Трамп в обращении к нации объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее столкновения произошли у консульства США в Пакистане из-за сообщения о судьбе Хаменеи.