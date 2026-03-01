Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига в своем аккаунте в социальной сети X опубликовал резкое и подчеркнуто недипломатичное заявление, в котором высказал угрозу в адрес президента России Владимира Путина. Официальный Киев пошел на дипломатический демарш, несмотря на то, что Владимир Зеленский в последнее время выступал с предложением личной встречи с Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом для обсуждения мирного соглашения.

© Московский Комсомолец

Поводом для дерзкого заявления украинского министра стала недавняя гибель в ходе американо-израильской операции верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Выстроив в один ряд фамилии лидеров Сирии, Венесуэлы и Ирана, Сибига безапелляционно заявил, что Москва якобы теряет союзников и не способна прийти им на помощь в критической ситуации.

«Асад, Мадуро, а теперь и Хаменеи. Путин потерял трех своих ближайших приятелей чуть более чем за год. Он также никому из них не помог», — написал глава украинского МИДа.

Следом Сибига призвал западных партнеров к совместным действиям и против российского президента.

Поддержавший агрессию Зеленский увязал переговоры по Украине с ближневосточной войной

«Домино поверженных диктаторов должно продолжаться, и падение Путина однажды неизбежно», — безапелляционно резюмировал Сибига.

Напомним, что Киев неоднократно пытался сорвать или осложнить мирный процесс. Как ранее отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, именно неконструктивная позиция и постоянные ультиматумы со стороны украинского руководства остаются главным препятствием на пути к дипломатическому урегулированию конфликта.