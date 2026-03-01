NYT: масштабная операция Трампа против Ирана вызвала панику в США
Решение президента Соединенных Штатов Дональда Трампа начать масштабную операцию против Ирана неразумно, пишет The New York Times.
ВВС и ВМС США в субботу, 28 февраля, нанесли ряд ударов по гражданским и военным объектам на территории республики. Погибли десятки школьников, учителей, спортсменов.
«Подход Трампа к Ирану безрассуден. Его цели плохо определены. Он не смог заручиться международной и внутренней поддержкой, необходимой для того, чтобы увеличить шансы на успешный исход. Для ведения боевых действий он пренебрег как внутренним, так и международным правом», — отметили журналисты.
По их мнению, ответственный американский президент мог бы привести убедительные аргументы в пользу дальнейших действий против Ирана.
Трамп предостерег Иран от ответных ударов
Обозреватели напомнили о том, что глава США в ходе предвыборной кампании обещал «положить конец войнам, а не развязывать их». Вместо этого, уточнили они, американский лидер семь раз за последние месяцы отдал приказ о военных ударах.
«Его аппетит к военному вмешательству растёт с каждым днём», — выразили озабоченность эксперты издания.
Журналисты резюмировали, что желают безопасности американским войскам, ответственным за проведение операции.