Решение президента Соединенных Штатов Дональда Трампа начать масштабную операцию против Ирана неразумно, пишет The New York Times.

ВВС и ВМС США в субботу, 28 февраля, нанесли ряд ударов по гражданским и военным объектам на территории республики. Погибли десятки школьников, учителей, спортсменов.

«Подход Трампа к Ирану безрассуден. Его цели плохо определены. Он не смог заручиться международной и внутренней поддержкой, необходимой для того, чтобы увеличить шансы на успешный исход. Для ведения боевых действий он пренебрег как внутренним, так и международным правом», — отметили журналисты.

По их мнению, ответственный американский президент мог бы привести убедительные аргументы в пользу дальнейших действий против Ирана.

Трамп предостерег Иран от ответных ударов

Обозреватели напомнили о том, что глава США в ходе предвыборной кампании обещал «положить конец войнам, а не развязывать их». Вместо этого, уточнили они, американский лидер семь раз за последние месяцы отдал приказ о военных ударах.

«Его аппетит к военному вмешательству растёт с каждым днём», — выразили озабоченность эксперты издания.

Журналисты резюмировали, что желают безопасности американским войскам, ответственным за проведение операции.