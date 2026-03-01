Иран закрыл доступ американским кораблям в Персидский залив

Тегеран принял решение закрыть доступ в акваторию Персидского залива для кораблей Соединённых Штатов, рассказал журналистам член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений Мохсен Резаи. Об этом пишет RT.

ВС Израиля и США в субботу, 28 февраля, нанесли ряд ракетных ударов по гражданским и военным объектам Ирана. Пострадали школы, спорткомплексы, жилые дома, правительственные здания. Под завалами были обнаружены тела десятков погибших детей, учителей, спортсменов.

Тегеран в ответ нанес ракетные удары по военным базам США на Ближнем Востоке. При отражении иранских атак сбитые дроны и ракеты падали на гражданские здания. Также на объекты в курортных зонах падали ракеты комплексов ПВО. Кроме того, власти республики приняли ряд мер экономического характера.

«С сегодняшнего дня ни один американский корабль не имеет права заходить в Персидский залив», — отметил Резаи.

Чиновник отметил, что решение вступает в силу с сегодняшнего дня.

Ранее сообщалось, что КСИР закрыл Ормузский пролив для прохода судов. По словам генерал-майора КСИР Эбрахима Джабари, решение было принято в ответ на агрессию против страны.