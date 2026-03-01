В США предупредили о проблеме, которую создал Трамп, атаковав Иран

Американская операция в Иране может перерасти в масштабную затяжную войну. Президент США Дональд Трамп создал себе потенциальную огромную проблему во внешней и внутренней политике. Об этом в издании 19FortyFive написал Роберт Е. Келли — профессор международных отношений в Пусанском национальном университете.

Аналитик пишет, что США не смогут сменить власть в Иране исключительно воздушными бомбардировками. Отсюда призыв Трампа к иранцам устроить бунт и переворот. Однако если переворота в Иране не будет, Трампу «придётся отправить американские сухопутные войска».

Без этого «послевоенный Иран не остановится ни перед чем, чтобы создать ядерное оружие».

«Нанося такой мощный удар, Трамп создал для себя проблему «сейчас или никогда»: он должен победить окончательно, иначе Иран после войны станет хуже, чем когда-либо; начнется неумолимый спринт ядерного оружия», — отмечает Келли.

Он считает, что Трамп, начав войну против Ирана, поступил «удивительно безрассудно для политика с такими необычными инстинктами». Он нарушил собственные предвыборные обещания, ничего не объяснил американской общественности, и вступил в «прямое противоречие» с принципом MAGA. Таким образом, внутри США у Трампа также могут начаться серьезные проблемы.

По словам Келли, Белый дом начал то, что «легко может перерасти в большую войну со многими точками эскалации».

«Риски велики; общественность не информирована; наши союзники осторожны; вероятна наземная война. Вероятно, это будет гораздо более масштабная война, чем думают Трамп и большинство американцев, если Трамп будет стремиться к смене режима», — резюмировал политолог.

