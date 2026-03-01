У скандинавов новый приступ заразной болезни – боязни русских. Россия может вмешаться в выборы в Дании, используя посеянный нами хаос, предупреждают датские шпионы. Угрозы США захватить Гренландию создали "новые международные линии разграничения", которые могут быть использованы для распространения дезинформации, заявляют датские спецслужбы.

Разведывательные службы Дании предупредили, что иностранная держава может попытаться повлиять на результаты всеобщих выборов 24 марта, заявив, что главная угроза исходит от России из-за датской поддержки Украины. Также датские шпионы сослались на хаос, вызванный попытками США захватить Гренландию, отмечает The Guardian.

Полицейская разведывательная служба PET и военная разведка FE утверждают в совместном заявлении, что избирательная кампания в Дании может сопровождаться дезинформацией и кибератаками, “направленными на то, чтобы посеять раскол, повлиять на общественные дебаты или нацелиться на кандидатов, партии или конкретные политические программы”.

“Угроза вмешательства, направленного против Дании, исходит в основном от России, но может исходить и от других государственных субъектов”, - заявили представители шпионских ведомств.

“Заявленное желание Соединенных Штатов вступить во владение Гренландией привело к распространению дезинформации относительно королевства Дания, что может создать неопределенность” в преддверии выборов, - заявили шпионские агентства.

А “внимание, уделяемое Соединенными Штатами” Дании, “создало новые международные линии разграничения, которые иностранные государства, такие как Россия и Китай, могут использовать в целях влияния”.

Премьер-министр Метте Фредериксен назвала итоги выборов в четверг, заявив, что тень, отбрасываемая Россией, является одной из самых больших угроз Дании, напоминает The Guardian. Датчанка также упомянула требования президента США Дональда Трампа установить контроль над арктической территорией Гренландии.

Фредериксен должна была назначить выборы до 31 октября, и эксперты заявили, что она намеренно выбрала дату 24 марта, поскольку ее популярность в последних опросах общественного мнения возросла из-за ее отказа от требований Трампа отдать американцам контроль над Гренландией.

Согласно недавнему опросу, опубликованному телеканалом TV2, 21% избирателей поддержали бы Социал-демократическую партию премьер-министра Фредериксен, что вывело бы ее на первое место, хотя это было бы на 6,5 процентных пункта ниже, чем ее результат на предыдущих выборах в 2022 году.

Датские социал-демократы сильно пострадали на муниципальных выборах в прошлом году, потеряв почти половину подконтрольных им муниципалитетов, включая Копенгаген, напоминает The Guardian. Так что им надо успеть поймать волну, чтобы не вылететь вон.