Президент США Дональд Трамп является «поджигателем войны» и «провоцирует насилие». Об этом написал в соцсети X член Палаты представителей конгресса США Фрэнк Пэллон после атаки США и Израиля на Иран.

«Трамп — поджигатель войны. Он провоцирует насилие. Он не президент мира, а президент войны. Если на Америку нападут или наши солдаты окажутся в опасности, это произойдет из-за желания Трампа начать войну. А его отказ обратиться к конгрессу или даже прислушаться к своим собственным советникам объясняется его невменяемостью и нежеланием руководствоваться здравым смыслом. На какую страну он нападет в следующий раз, пытаясь втянуть Америку в новые войны?» — написал он.

По словам Пэллона, конституция США «не зря» наделяет конгресс правом объявлять войну. И это нужно для того, «чтобы предотвратить безрассудные действия президента, который бомбит все, что ему вздумается», отметил конгрессмен.

28 февраля США и Израиль нанесли удары по Ирану. По словам президента США Дональда Трампа, поводом для атаки стал отказ властей Ирана от компромиссов по вопросам разработки ядерного оружия.

В ответ на удары Вашингтона и Иерусалима Иран обстрелял Израиль и военные базы США в странах Ближнего Востока. А в ночь на 1 марта Трамп сообщил об устранении верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

28 февраля сенатор-демократ Джек Рид отметил, что администрация Трамп заблаговременно не уведомила конгресс о планах нанести удары по Ирану. Также CBS News сообщил, что госсекретарь США Марко Рубио перед ударами по Ирану сообщил о грядущей атаке лишь нескольким представителям высшего руководства конгресса, которые входят в «Группу восьми».

Ранее в США назвали операцию против Ирана «ненужной войной».